В Бурятии супругов обокрали, пока они копали картошку

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Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вором оказался 17-летний парень

Полицейские Баргузинского района раскрыли кражу денег у 68-летней жительницы села Малое Уро.

Заявление о краже крупной суммы – 36 тысяч рублей – поступило в полицию 5 сентября. Пенсионерка рассказала, что вместе с мужем убирала в огороде картофель. При этом хозяева ушли на участок, не закрыв входную дверь дома.

Когда женщина вернулась, то обнаружила пропажу сбережений.

Полицейские задержали подозреваемого – 17-летнего молодого человека из Курумканского района. Он приехал в Малое Уро к подруге.

Парень учится в колледже, ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража
 
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