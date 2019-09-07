В Бурятии супругов обокрали, пока они копали картошку

Вором оказался 17-летний парень



Полицейские Баргузинского района раскрыли кражу денег у 68-летней жительницы села Малое Уро.



Заявление о краже крупной суммы – 36 тысяч рублей – поступило в полицию 5 сентября. Пенсионерка рассказала, что вместе с мужем убирала в огороде картофель. При этом хозяева ушли на участок, не закрыв входную дверь дома.



Когда женщина вернулась, то обнаружила пропажу сбережений.



Полицейские задержали подозреваемого – 17-летнего молодого человека из Курумканского района. Он приехал в Малое Уро к подруге.



Парень учится в колледже, ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.



Похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

