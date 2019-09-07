Вором оказался 17-летний парень
Полицейские Баргузинского района раскрыли кражу денег у 68-летней жительницы села Малое Уро.
Заявление о краже крупной суммы – 36 тысяч рублей – поступило в полицию 5 сентября. Пенсионерка рассказала, что вместе с мужем убирала в огороде картофель. При этом хозяева ушли на участок, не закрыв входную дверь дома.
Когда женщина вернулась, то обнаружила пропажу сбережений.
Полицейские задержали подозреваемого – 17-летнего молодого человека из Курумканского района. Он приехал в Малое Уро к подруге.
Парень учится в колледже, ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии супругов обокрали, пока они копали картошку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 07.09.2019
Водитель служебной машины ГИБДД устроил крупную аварию в Иволгинском районе. ФОТО
Происшествия, 07.09.2019
Пожилая женщина уже обессилела и не могла идти
Водитель, повредивший территорию мемориала, увёз свою машину на эвакуаторе
Он пытался пронести его в следственный изолятор
Участники ДТП ругались из-за аварии
Мужчину за правонарушение лишили прав
Мужчина нанёс несколько ударов ножом
Заявление в полицию она написала после ссоры с подругой
Мужчина сутки ходил по лесу
Находчивые лесники смогли вытащить ключи из автомобиля рубщиков леса
Несколько часов потребовалось сотрудникам уголовного розыска, чтобы задержать подозреваемого
Мальчик получил удар током на крыше сарая
18-летний парень обокрал соседку
Девушка нашла страницу в Instagram
Ущерб составил более полумиллиона рублей