В Забайкалье спасли пенсионерку, пять дней плутавшую по лесу

Пожилая женщина уже обессилела и не могла идти



В Забайкальском крае сотрудники полиции нашли заблудившуюся в лесу жительницу Сретенского района. Она провела в лесу пять дней и уже не могла двигаться.



30 августа 67-летняя женщина пешком отправилась по старой лесной дороге из села Адом в село Чикичей и не дошла до пункта назначения. Сообщение об этом поступило в полицию 2 сентября, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Полицейские незамедлительно выехали в лес, через который проходит дорога, связывающая сёла. На поиски были привлечены сотрудники районного подразделения регионального Пограничного управления ФСБ и местные жители.



Два дня поисковые группы прочёсывали труднодоступную болотистую местность. В результате 4 сентября обессилившая пенсионерка была обнаружена. Проведя в лесу пять дней, женщина не могла самостоятельно передвигаться. Из подручных средств сотрудники смастерили носилки, с помощью которых донесли женщину до машины и затем доставили в районную больницу.



В настоящее время состояние пожилой женщины оценивается как удовлетворительное. Она благодарна полицейским и всем, кто принимал участие в ее поисках за спасение жизни, которая могла оборваться, если бы ее нашли хоть ненамного позже.

