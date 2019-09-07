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В Забайкалье спасли пенсионерку, пять дней плутавшую по лесу

В Забайкалье спасли пенсионерку, пять дней плутавшую по лесу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожилая женщина уже обессилела и не могла идти

В Забайкальском крае сотрудники полиции нашли заблудившуюся в лесу жительницу Сретенского района. Она провела в лесу пять дней и уже не могла двигаться.

30 августа 67-летняя женщина пешком отправилась по старой лесной дороге из села Адом в село Чикичей и не дошла до пункта назначения. Сообщение об этом поступило в полицию 2 сентября, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Полицейские незамедлительно выехали в лес, через который проходит дорога, связывающая сёла. На поиски были привлечены сотрудники районного подразделения регионального Пограничного управления ФСБ и местные жители.

Два дня поисковые группы прочёсывали труднодоступную болотистую местность. В результате 4 сентября обессилившая пенсионерка была обнаружена. Проведя в лесу пять дней, женщина не могла самостоятельно передвигаться. Из подручных средств сотрудники смастерили носилки, с помощью которых донесли женщину до машины и затем доставили в районную больницу.

В настоящее время состояние пожилой женщины оценивается как удовлетворительное. Она благодарна полицейским и всем, кто принимал участие в ее поисках за спасение жизни, которая могла оборваться, если бы ее нашли хоть ненамного позже.
пропавшие без вести
 
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