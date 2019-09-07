Пожилая женщина уже обессилела и не могла идти
В Забайкальском крае сотрудники полиции нашли заблудившуюся в лесу жительницу Сретенского района. Она провела в лесу пять дней и уже не могла двигаться.
30 августа 67-летняя женщина пешком отправилась по старой лесной дороге из села Адом в село Чикичей и не дошла до пункта назначения. Сообщение об этом поступило в полицию 2 сентября, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Полицейские незамедлительно выехали в лес, через который проходит дорога, связывающая сёла. На поиски были привлечены сотрудники районного подразделения регионального Пограничного управления ФСБ и местные жители.
Два дня поисковые группы прочёсывали труднодоступную болотистую местность. В результате 4 сентября обессилившая пенсионерка была обнаружена. Проведя в лесу пять дней, женщина не могла самостоятельно передвигаться. Из подручных средств сотрудники смастерили носилки, с помощью которых донесли женщину до машины и затем доставили в районную больницу.
В настоящее время состояние пожилой женщины оценивается как удовлетворительное. Она благодарна полицейским и всем, кто принимал участие в ее поисках за спасение жизни, которая могла оборваться, если бы ее нашли хоть ненамного позже.
В Забайкалье спасли пенсионерку, пять дней плутавшую по лесу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 07.09.2019
Пожилая женщина уже обессилела и не могла идти
Водитель, повредивший территорию мемориала, увёз свою машину на эвакуаторе
Он пытался пронести его в следственный изолятор
Участники ДТП ругались из-за аварии
Мужчину за правонарушение лишили прав
Мужчина нанёс несколько ударов ножом
Заявление в полицию она написала после ссоры с подругой
Мужчина сутки ходил по лесу
Находчивые лесники смогли вытащить ключи из автомобиля рубщиков леса
Несколько часов потребовалось сотрудникам уголовного розыска, чтобы задержать подозреваемого
Мальчик получил удар током на крыше сарая
18-летний парень обокрал соседку
Девушка нашла страницу в Instagram
Ущерб составил более полумиллиона рублей
Произошёл либо акт вандализма, либо ночное ДТП