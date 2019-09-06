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«Чёрных» лесорубов в Бурятии задержали с помощью хитрости

«Чёрных» лесорубов в Бурятии задержали с помощью хитрости
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Находчивые лесники смогли вытащить ключи из автомобиля рубщиков леса

Во время рейдового патрулирования в лесах Заиграевского района Бурятии лесники услышали звук бензопилы и заметили падающее дерево. Они знали, что в данной местности нет легальных лесозаготовителей, значит, рубка ведётся незаконно.

Оставив свой автомобиль и углубившись в лес, лесники обнаружили двух мужчин, которые заготавливали древесину. Лесные инспекторы решились на хитрость – они подошли к нарушителям и начали задавать отвлекающие вопросы. Так они смогли вытащить ключи из автомобиля, перекрыв нарушителям пути отхода и не позволив скрыться. Когда мужчины поняли, в чем дело, бежать уже было поздно.



Правонарушителями оказались жители села Мухор-Тала Заиграевского района.

Они успели заготовить около 10 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 59 тысяч рублей.

Незаконно заготовленная древесина, грузовик «ЗИЛ-131» и две бензопилы были изъяты.

В отношении правонарушителей составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.




черные лесорубы
 
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