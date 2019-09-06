«Чёрных» лесорубов в Бурятии задержали с помощью хитрости

Оставив свой автомобиль и углубившись в лес, лесники обнаружили двух мужчин, которые заготавливали древесину. Лесные инспекторы решились на хитрость – они подошли к нарушителям и начали задавать отвлекающие вопросы. Так они смогли вытащить ключи из автомобиля, перекрыв нарушителям пути отхода и не позволив скрыться. Когда мужчины поняли, в чем дело, бежать уже было поздно.





















Во время рейдового патрулирования в лесах Заиграевского района Бурятии лесники услышали звук бензопилы и заметили падающее дерево. Они знали, что в данной местности нет легальных лесозаготовителей, значит, рубка ведётся незаконно.Правонарушителями оказались жители села Мухор-Тала Заиграевского района.Они успели заготовить около 10 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 59 тысяч рублей.Незаконно заготовленная древесина, грузовик «ЗИЛ-131» и две бензопилы были изъяты.В отношении правонарушителей составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.