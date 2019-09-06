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Ангарчанка лишилась денег при покупке волос

Ангарчанка лишилась денег при покупке волос
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка нашла страницу в Instagram

27-летняя жительница Ангарска обратилась в полицию с сообщением о том, что стала жертвой мошенников в соцсетях.

В Instagram девушка нашла страницу, на которой указана информация о продаже волос для наращивания. В аккаунте было указано, что магазин находится в Нижнем Тагиле, однако ангарчанку это не смутило и с апреля 2019 года она начала переписку с «магазином». Продавец разрекламировала товар, и ангарчанка решилась на оформление заказа. Она перечислила 9 тысяч 150 рублей на указанный продавцом счёт, после чего ей сообщили, что соберут посылку и отправят на её адрес службой доставки.

В начале сентября, не получив заказ, девушка вновь написала владелице страницы и попросила выслать номер для отслеживания отправления. Но вместо ответа ангарчанку заблокировали и сменили название аккаунта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество
 
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