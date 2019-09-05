Сейчас ведётся поиск преступника
В Иркутске мужчина ограбил студента одного из вузов. Он отобрал у парня смартфон и деньги.
Преступление произошло днём 3 сентября в МТЦ «Новый».
- Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий в целях задержания подозреваемого. На его поиски ориентированы все наружные экипажи полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Приметы подозреваемого: на вид 30 - 35 лет, рост около 170 - 175 см., европейский тип лица, кожа смуглая, стрижка короткая, волосы чёрные, лицо треугольной формы, узкий подбородок, небольшая щетина, телосложение среднее.
Был одет: чёрные кроссовки, джинсы синего цвета, рубашка розового цвета, вельветовая куртка коричневого цвета, бейсболка чёрного цвета.
Особые приметы: абстрактная татуировка чёрного цвета, расположена на правом предплечье.
Жителей, которые обладают сведениями о личности подозреваемого или его местонахождении, просят обратиться в дежурную часть отдела полиции № 5 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по телефону +7 (3952) 21–69–40 или +7 (3952) 24–24–66 либо 02 (102 с мобильного).
В Иркутске неизвестный отобрал у студента телефон и деньги
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