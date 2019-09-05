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В Иркутске неизвестный отобрал у студента телефон и деньги

В Иркутске неизвестный отобрал у студента телефон и деньги
Происшествия, 
Сейчас ведётся поиск преступника

В Иркутске мужчина ограбил студента одного из вузов. Он отобрал у парня смартфон и деньги.

Преступление произошло днём 3 сентября в МТЦ «Новый».

- Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий в целях задержания подозреваемого. На его поиски ориентированы все наружные экипажи полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Приметы подозреваемого: на вид 30 - 35 лет, рост около 170 - 175 см., европейский тип лица, кожа смуглая, стрижка короткая, волосы чёрные, лицо треугольной формы, узкий подбородок, небольшая щетина, телосложение среднее.

Был одет: чёрные кроссовки, джинсы синего цвета, рубашка розового цвета, вельветовая куртка коричневого цвета, бейсболка чёрного цвета.

Особые приметы: абстрактная татуировка чёрного цвета, расположена на правом предплечье.

Жителей, которые обладают сведениями о личности подозреваемого или его местонахождении, просят обратиться в дежурную часть отдела полиции № 5 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по телефону +7 (3952) 21–69–40 или +7 (3952) 24–24–66 либо 02 (102 с мобильного).
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