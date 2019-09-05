Жителя Иркутской области обманул аферист с номера на 8800

В Иркутской области за сутки от мошенников пострадали пятеро жителей



Так, накануне в полицию обратился 44-летний машинист электровоза из города Железногорска-Илимского. Он рассказал полицейским, что стал жертвой телефонных обманщиков, завладевших деньгами с его банковского счета. Накануне ему позвонил неизвестный с номера, начинавшегося с цифр 8800, и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с его счета произошло «несанкционированное списание денежных средств», которое якобы его коллеги предотвратили, и предложил для блокировки карты назвать сумму, которая на ней хранится.



Затем потерпевшему поступил звонок уже с другого номера, а собеседник предложил для разблокировки карты назвать ее данные и коды, поступившие в сообщениях. Выполнив все требования, мужчина лишился 107 тысяч рублей.



В тот же день аферисты, представляясь сотрудниками разных банков и обещая защитить от действий мошенников, завладели деньгами еще 4 жителей региона. Так у 62-летней пенсионерки из Тулуна после аналогичного «звонка из банка» пропали 150 тысяч рублей, у 31-летнего братчанина – 117, еще 46 тысяч рублей лишилась библиотекарь из Тайшета и 40 тысяч – преподаватель из Бодайбо.



Как выяснили сыщики, злоумышленники звонили с территории Московской области и Санкт-Петербурга. По всем пяти фактам назначены и проводятся доследственные проверки. С начала этого года лжебанкиры похитили деньги 400 жителей региона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



