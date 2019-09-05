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«Угадай, кто?»: Иркутянка перевела деньги лжеродственнику

«Угадай, кто?»: Иркутянка перевела деньги лжеродственнику
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Аферист попросил угадать, с кем именно она разговаривает

Накануне в Иркутске в полицию обратилась 46-летняя иркутянка. Она сообщила, что утром того же дня ей позвонил неизвестный, представился её «близким» и попросил угадать, с кем именно она общается.

Когда женщина назвала имя родственника из Тулы, которого давно не видела и не общалась с ним, мужчина подтвердил, что это он. В ходе разговора аферист сообщил, что приехал в Иркутск и скоро заедет к ней в гости, после чего прервал разговор, сославшись, что проезжает пост ДПС и перезвонит ей, как проедет его.

Несколько минут спустя мошенник вновь позвонил и попросил занять 15 тысяч рублей для того, чтобы «решить возникшую проблему». Желая помочь «родственнику» женщина перевала деньги на указанный им счет. Однако спустя несколько минут мужчина позвонил снова и попросил перечислить ещё 15 тысяч рублей, но иркутянка пояснила, что денег у неё больше нет.

Тогда лжеродственник попросил перезанять у кого-нибудь необходимую сумму, пообещав всё вернуть, как только он до нее доедет. С этой целью иркутянка позвонила своему брату и рассказала о случившемся, на что тот сообщил, что их родственник, за которого выдавал себя мошенник, никогда машину не водил и не водит.

Тогда женщина перезвонила незнакомцу и начала задавать уточняющие вопросы по поводу личности родственника, но собеседник бросил трубку, после чего телефон обманщика стал недоступен.

Как установили сыщики, телефон абонента, с которым общалась потерпевшая, зарегистрирован в Волгоградской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в МУ МВД «Иркутское».

мошенничество
 
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