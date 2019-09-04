Жительница Иркутской области организовала казино на привокзальной площади

Происшествия, Фото: из архива

За два месяца она заработала 15 тысяч рублей



28 августа в городе Тайшете мировой суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконной организации и проведении азартных игр.



С 1 апреля по 7 июня женщина организовала на привокзальной площади ВСЖД подпольное казино, она наняла персонал и разместила в помещении игровое оборудование. Казино работало в круглосуточном режиме. Доход от преступной деятельности за 2 месяца составил 15000 рублей.



Суд, с учётом полного признания вины, наличия на иждивении двух малолетних детей и состояния здоровья, назначил подсудимой судебный штраф в размере суммы незаконного обогащения - 15000 рублей.



Игровое оборудование изъято из оборота, а деятельность незаконного игорного заведения прекращена, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



