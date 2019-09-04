За два месяца она заработала 15 тысяч рублей
28 августа в городе Тайшете мировой суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконной организации и проведении азартных игр.
С 1 апреля по 7 июня женщина организовала на привокзальной площади ВСЖД подпольное казино, она наняла персонал и разместила в помещении игровое оборудование. Казино работало в круглосуточном режиме. Доход от преступной деятельности за 2 месяца составил 15000 рублей.
Суд, с учётом полного признания вины, наличия на иждивении двух малолетних детей и состояния здоровья, назначил подсудимой судебный штраф в размере суммы незаконного обогащения - 15000 рублей.
Игровое оборудование изъято из оборота, а деятельность незаконного игорного заведения прекращена, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Жительница Иркутской области организовала казино на привокзальной площади
Происшествия, Фото:
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