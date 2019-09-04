Жительница Иркутской области отдала «советнику юстиции» 1,3 миллиона

Телефонные аферисты пообещали ей компенсацию за ранее приобретённые препараты



Накануне в полицию Усть-Илимска обратилась 56-летняя жительница города. В августе с ней связался неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил о выплате, якобы положенной ей по решению одного из столичных судов. Затем назвавший себя младшим советником юстиции собеседник предложил женщине связаться с «сотрудником банка» по названному им номеру телефона, который должен помочь в получении финансов.



В дальнейшем мошенники развивали легенду и рассказывали ей о различных трудностях в получении компенсации, для преодоления которых она переводила им различные суммы.



В итоге количество переведённых ею средств на оформление документов, доставку денег инкассацией, переоформление и прочие расходы более чем в два раза превысило изначально обещанную мошенниками выплату. Всего женщина лишилась более 1,3 миллиона рублей. По словам потерпевшей, эти деньги она копила несколько лет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», проводится расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



