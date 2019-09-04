Телефонные аферисты пообещали ей компенсацию за ранее приобретённые препараты
Накануне в полицию Усть-Илимска обратилась 56-летняя жительница города. В августе с ней связался неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил о выплате, якобы положенной ей по решению одного из столичных судов. Затем назвавший себя младшим советником юстиции собеседник предложил женщине связаться с «сотрудником банка» по названному им номеру телефона, который должен помочь в получении финансов.
В дальнейшем мошенники развивали легенду и рассказывали ей о различных трудностях в получении компенсации, для преодоления которых она переводила им различные суммы.
В итоге количество переведённых ею средств на оформление документов, доставку денег инкассацией, переоформление и прочие расходы более чем в два раза превысило изначально обещанную мошенниками выплату. Всего женщина лишилась более 1,3 миллиона рублей. По словам потерпевшей, эти деньги она копила несколько лет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», проводится расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Жительница Иркутской области отдала «советнику юстиции» 1,3 миллиона
Происшествия, Фото:
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