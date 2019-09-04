В Бурятии лесники поймали «чёрного» лесоруба

Мужчина успел заготовить около 4 кубометров древесины
Во время патрулирования в лесах Заиграевского района лесные инспекторы обнаружили грузовик «Toyota», гружённый древесиной. Древесину заготавливал житель села Новоильинск.
Мужчина успел заготовить около 4 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 54 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, бензопила «STIHL» и автомобиль «Toyota» были изъяты.
В отношении задержанного составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».
Все материалы были переданы в полицию по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
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