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Автомобиль с сеном сгорел в Бурятии

Автомобиль с сеном сгорел в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Огнеборцы ежегодно ликвидируют пожары в местах хранения сена

В Бурятии накануне было зарегистрировано 7 пожаров, 5 из которых произошли в районах, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Так, в селе Шергино Кабанского района произошло возгорание дощатого сеновала. На момент прибытия пожарного подразделения горела надворная постройка. В результате пожара сеновал был поврежден огнём на площади 12 кв.м. Предполагаемой причиной пожара является неосторожное обращение с огнём.

Вероятно, по этой же причине в селе Хилгана Баргузинского района сгорели 20 центнеров сена.

На трассе вблизи села Армак Джидинского района во время транспортировки сена произошло возгорание автомобиля. На момент прибытия пожарных горела машина и груз. В результате пожара изнутри повреждена кабина автомобиля, поврежден кузов и передние колеса автомобиля, также огнём уничтожено 8 центнеров сена. Предположительно пожар произошел из-за попадания сена на раскаленные части механизмов автомобиля.

Также зарегистрированы загорания мусора в Баргузинском и Тарбагатайском районе.

- Каждый год, в период осенних сельскохозяйственных работ огнеборцам приходится ликвидировать пожары в местах хранения сена. Чтобы заготовленные корма не были уничтожены огнем, следует соблюдать правила пожарной безопасности при их хранении, - рекомендует пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

При обнаружении пожара в первую очередь вызовите пожарных по телефону «01» (с мобильного «101»).

пожар
 
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