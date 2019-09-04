Житель Бурятии простил на суде пырнувшую его супругу

Женщина в ходе ссоры ударила ножом мужа



Прибайкальский районный суд Бурятии осудил местную жительницу, которая нанесла мужу удар ножом в брюшную область.



На бытовых разногласий между супругами возникла ссора. Женщина взяла кухонный нож и нанесла им удар, причинив мужчине тяжкий вред здоровью.



Вину в совершённом преступлении она признала полностью. А также принесла извинения супругу. Он, в свою очередь просил суд не наказывать строго мать его детей.



- Прибайкальский районный суд квалифицировал действия С. по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия, и назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе суда.



Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.



