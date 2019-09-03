Она переходила дорогу в неположенном месте
В субботу в Усолье-Сибирском под колёса автомобиля попал 6-летний ребёнок. Дорожное происшествие произошло около 12 часов на улице Энгельса.
Девочка находилась на улице без присмотра взрослых. Решив погулять в соседнем дворе, она стала переходить дорогу в неположенном месте, где оказалась перед близко движущимся автомобилем «Тойота Королла».
Ребёнка с травмами госпитализировали в больницу. В отношении отца несовершеннолетней приняты меры административного воздействия по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
С начала 2019 года в Усолье-Сибирском и Усольском района зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. В авариях один ребёнок погиб, 22 несовершеннолетних получили различные травмы, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области сбили 6-летнюю девочку
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