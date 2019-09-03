 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Сентября

02 Сентября

Популярное

В Иркутской области сбили 6-летнюю девочку

В Иркутской области сбили 6-летнюю девочку
Происшествия, 
Она переходила дорогу в неположенном месте

В субботу в Усолье-Сибирском под колёса автомобиля попал 6-летний ребёнок. Дорожное происшествие произошло около 12 часов на улице Энгельса.

Девочка находилась на улице без присмотра взрослых. Решив погулять в соседнем дворе, она стала переходить дорогу в неположенном месте, где оказалась перед близко движущимся автомобилем «Тойота Королла».

Ребёнка с травмами госпитализировали в больницу. В отношении отца несовершеннолетней приняты меры административного воздействия по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

С начала 2019 года в Усолье-Сибирском и Усольском района зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. В авариях один ребёнок погиб, 22 несовершеннолетних получили различные травмы, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в ДТП попал автобус с пассажирами
В Улан-Удэ в ДТП попал автобус с пассажирами
Происшествия, 03.09.2019
Столкнулись грузовик и маршрутный автобус
В Иркутской области в ДТП пострадал младенец
В Иркутской области в ДТП пострадал младенец
Происшествия, 03.09.2019
Произошло лобовое столкновение «Тойоты» и «Субару»
Пьяная жительница Бурятии ограбила старушку
Пьяная жительница Бурятии ограбила старушку
Происшествия, 03.09.2019
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 года
Улан-удэнка из ревности подожгла чужой дом
Улан-удэнка из ревности подожгла чужой дом
Происшествия, 03.09.2019
Гражданский муж женщины распивал там спиртные напитки
Ангарчанин выбросил наркотики на глазах росгвардейцев
Ангарчанин выбросил наркотики на глазах росгвардейцев
Происшествия, 03.09.2019
В Ангарске за неделю было выявлено три факта незаконного оборота наркотиков
Житель Бурятии украл из кладовки электроинструменты
Житель Бурятии украл из кладовки электроинструменты
Происшествия, 03.09.2019
Подозреваемый нигде не работает и имеет судимость
Читинец украл женские сапоги
Читинец украл женские сапоги
Происшествия, 03.09.2019
Квартирный вор также украл технику
В Бурятии женщина украла еду из зимовья
В Бурятии женщина украла еду из зимовья
Происшествия, 03.09.2019
Ущерб составил 2 тысячи рублей
«Кругом кровь»: В Улан-Удэ столкнулись «Субару» и грузовик
«Кругом кровь»: В Улан-Удэ столкнулись «Субару» и грузовик
Происшествия, 03.09.2019
Крупная авария произошла на «Бегущей лани». ФОТО
В Улан-Удэ горел нежилой дом
В Улан-Удэ горел нежилой дом
Происшествия, 03.09.2019
Пожар уничтожил веранду
Конопляные поля уничтожили в Иркутской области
Конопляные поля уничтожили в Иркутской области
Происшествия, 03.09.2019
В регионе закончился четвёртый этап операции «Мак 2019»
В Бурятии молодую мать двоих детей отправили в колонию
В Бурятии молодую мать двоих детей отправили в колонию
Происшествия, 03.09.2019
Ранее она неоднократно привлекалась к ответственности за неуплату алиментов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^