В Иркутской области в ДТП пострадал младенец

Произошло лобовое столкновение «Тойоты» и «Субару»



Накануне днём в Усольском районе Иркутской области на автодороге Р-255 «Сибирь» недалеко от отворота к деревне Старая Ясачная, при столкновении двух легковых автомобилей пострадал младенец.



- 63-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» двигался по федеральной трассе со стороны города Иркутска. В районе 1840 километра из-за ухудшения состояния здоровья мужчина потерял контроль за движением автомобиля и выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Субару Легаси», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



В аварии пострадали оба водителя и полугодовалый ребёнок, который находился в «Субару» в специальном детском удерживающем устройстве.



- По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям участников дорожного инцидента, - уточняют в Главном управлении МВД.

