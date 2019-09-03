Пьяная жительница Бурятии ограбила старушку

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 года



Мухоршибирский районный суд признал местную жительницу виновной в краже и грабеже, совершённом с применением насилия.



Жительница Бурятии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила обокрасть старушку, которая проживала ранее с её знакомой. Женщина, придя к бабушке домой, стащила у неё продукты и деньги. Старушка, увидев в какой-то момент незваную гостью, подошла к ней и хотела помешать совершить кражу. Однако женщина толкнула пожилую сельчанку, та упала – в таком виде её и нашли родные.



Жительница характеризуется удовлетворительно и ранее не судима. И назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

