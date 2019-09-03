Подросток получил переломы
Наезд на школьника произошёл вчера, 2 сентября, в посёлка Тарбагатай.
Около пяти часов вечера 31-летняя женщина-водитель «Хонды Фит» сбила 16-летнего школьника. Наезд произошёл вне зоны пешеходного перехода, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП школьник с переломами госпитализирован в районную больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне ещё один наезд на пешехода произошёл в Улан-Удэ, где под колёса попал пьяный мужчина.
В Бурятии женщина-водитель сбила школьника
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подросток получил переломы
Ссора между двумя подростками произошла на остановке
Произошла коммунальная авария
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
Мужчина переходил дорогу не по «зебре»
Он вытащил телефон, приобняв нового знакомого
17-летний парень нашёл телефон рядом с домом потерпевшего
В ДТП обошлось без пострадавших
Водитель мотоцикла сам превысил допустимую скорость
На пожаре в Доме культуры эвакуировали восемь человек
Алиментщик оказался рецидивистом
Он снял часть денег с карты, а другую часть перевёл себе на счёт
Фотографию укравшей телефон женщины обнаружили в «облаке»
Хозяйка напавшей на ребёнка таксы заплатила 27 тысяч
Ей грозит до 15 лет колонии