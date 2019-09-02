Житель Бурятии познакомился на скамейке с мужчиной и обокрал его

Он вытащил телефон, приобняв нового знакомого



26 августа в дежурную часть УМВД России по Улан-Удэ поступило заявление о карманной краже. 57-летний гражданин рассказал, что после разговора с мужчиной, с которым он познакомился на скамейке на улице Балтахинова, у него из кармана куртки пропал телефон. Ущерб составил 4,5 тысяч рублей.



Позже был установлен и задержан подозреваемый – 41-летний уроженец Закаменска.



Он признался, что, обняв напоследок собеседника, незаметно совершил кражу. Украденный мобильный он продал.



Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе, разбой, и отбывал наказание в местах лишения свободы.



В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по факту грабежа в Улан-Удэ.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

