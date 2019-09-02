 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Сентября

01 Сентября

Популярное

Житель Бурятии познакомился на скамейке с мужчиной и обокрал его

Житель Бурятии познакомился на скамейке с мужчиной и обокрал его
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он вытащил телефон, приобняв нового знакомого

26 августа в дежурную часть УМВД России по Улан-Удэ поступило заявление о карманной краже. 57-летний гражданин рассказал, что после разговора с мужчиной, с которым он познакомился на скамейке на улице Балтахинова, у него из кармана куртки пропал телефон. Ущерб составил 4,5 тысяч рублей.

Позже был установлен и задержан подозреваемый – 41-летний уроженец Закаменска.

Он признался, что, обняв напоследок собеседника, незаметно совершил кражу. Украденный мобильный он продал.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе, разбой, и отбывал наказание в местах лишения свободы.

В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по факту грабежа в Улан-Удэ.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии познакомился на скамейке с мужчиной и обокрал его
Житель Бурятии познакомился на скамейке с мужчиной и обокрал его
Происшествия, 02.09.2019
Он вытащил телефон, приобняв нового знакомого
В Бурятии школьник перечислил себе деньги с чужого телефона
В Бурятии школьник перечислил себе деньги с чужого телефона
Происшествия, 02.09.2019
17-летний парень нашёл телефон рядом с домом потерпевшего
В Иркутске байкер погиб, врезавшись в грузовик
В Иркутске байкер погиб, врезавшись в грузовик
Происшествия, 02.09.2019
Водитель мотоцикла сам превысил допустимую скорость
В Бурятии горел Дом культуры
В Бурятии горел Дом культуры
Происшествия, 02.09.2019
На пожаре в Доме культуры эвакуировали восемь человек  
В Бурятии отправили в колонию алиментщика
В Бурятии отправили в колонию алиментщика
Происшествия, 02.09.2019
Алиментщик оказался рецидивистом
Житель Бурятии обокрал гостившую у него родственницу
Житель Бурятии обокрал гостившую у него родственницу
Происшествия, 02.09.2019
Он снял часть денег с карты, а другую часть перевёл себе на счёт
В Улан-Удэ воровку вычислили по селфи
В Улан-Удэ воровку вычислили по селфи
Происшествия, 02.09.2019
Фотографию укравшей телефон женщины обнаружили в «облаке»
В Братске такса вцепилась в лицо семилетнего ребёнка
В Братске такса вцепилась в лицо семилетнего ребёнка
Происшествия, 02.09.2019
Хозяйка напавшей на ребёнка таксы заплатила 27 тысяч
В Забайкалье мотоциклист на ходу выкинул мешок марихуаны
В Забайкалье мотоциклист на ходу выкинул мешок марихуаны
Происшествия, 02.09.2019
Он выкинул мешок, когда увидел полицейских
На Байкале спасли супругов со сломавшегося катера
На Байкале спасли супругов со сломавшегося катера
Происшествия, 02.09.2019
Муж и жена дрейфовали на сломавшемся катере
В Бурятии снизилось число погибших на пожарах
В Бурятии снизилось число погибших на пожарах
Происшествия, 02.09.2019
Однако количество травмированных увеличилось  
В Иркутске поймали карманника-рецидивиста
В Иркутске поймали карманника-рецидивиста
Происшествия, 02.09.2019
Его зафиксировала камера видеонаблюдения
В Бурятии мотоциклист без прав врезался в кучу гравия
В Бурятии мотоциклист без прав врезался в кучу гравия
Происшествия, 02.09.2019
ДТП произошло в Тарбагатайском районе

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^