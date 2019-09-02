Он вытащил телефон, приобняв нового знакомого
26 августа в дежурную часть УМВД России по Улан-Удэ поступило заявление о карманной краже. 57-летний гражданин рассказал, что после разговора с мужчиной, с которым он познакомился на скамейке на улице Балтахинова, у него из кармана куртки пропал телефон. Ущерб составил 4,5 тысяч рублей.
Позже был установлен и задержан подозреваемый – 41-летний уроженец Закаменска.
Он признался, что, обняв напоследок собеседника, незаметно совершил кражу. Украденный мобильный он продал.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе, разбой, и отбывал наказание в местах лишения свободы.
В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по факту грабежа в Улан-Удэ.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии познакомился на скамейке с мужчиной и обокрал его
Происшествия, Фото:
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