В Бурятии горел Дом культуры

На момент прибытия пожарных было сильное задымление в здании, горела звукоизоляционная обшивка стен музыкальной студии.











Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.









Сегодня в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в здании Дома культуры, которое в настоящее время находится на ремонте. Сообщение пожарным поступило в 14.13 часов, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Звено газодымозащитной службы пожарной части №52 эвакуировали восемь человек персонала и ликвидировало возгорание первичными средствами пожаротушения. Всего к ликвидации пожара и его последствий было привлечено семь пожарных и две единицы спецтехники.В результате пожара повреждена музыкальная студия на площади 16 кв.м.