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В Братске такса вцепилась в лицо семилетнего ребёнка

В Братске такса вцепилась в лицо семилетнего ребёнка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Хозяйка напавшей на ребёнка таксы заплатила 27 тысяч

В ноябре 2018 года в Братске, такса без намордника и поводка подпрыгнула к 7-летнему ребёнку и вцепилась в лицо, укусив мальчика за щеку.

В ходе доследственной проверки была установлена хозяйка собаки. Она отрицала факт возможной агрессии питомца, но при этом не отрицала, что собака гуляла без присмотра, без намордника и поводка.

В результате полученных травм ребенку проведены хирургическая операция, местное и медикаментозное лечение, назначено дальнейшее длительное лечение, оказана помощь психолога.

Прокуратура города с целью восстановления нарушенных прав несовершеннолетнего предъявила в суд исковое заявление о взыскании с хозяйки собаки морального вреда в размере 100 тысяч рублей и материального вреда на сумму более 2 тысяч рублей.

Братский городской суд удовлетворил иск частично, с виновного лица взыскана сумма морального вреда в размере 25 тысяч рублей и более 2 тысяч рублей материального вреда.
собаки
 
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