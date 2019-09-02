В Братске такса вцепилась в лицо семилетнего ребёнка

Хозяйка напавшей на ребёнка таксы заплатила 27 тысяч



В ноябре 2018 года в Братске, такса без намордника и поводка подпрыгнула к 7-летнему ребёнку и вцепилась в лицо, укусив мальчика за щеку.



В ходе доследственной проверки была установлена хозяйка собаки. Она отрицала факт возможной агрессии питомца, но при этом не отрицала, что собака гуляла без присмотра, без намордника и поводка.



В результате полученных травм ребенку проведены хирургическая операция, местное и медикаментозное лечение, назначено дальнейшее длительное лечение, оказана помощь психолога.



Прокуратура города с целью восстановления нарушенных прав несовершеннолетнего предъявила в суд исковое заявление о взыскании с хозяйки собаки морального вреда в размере 100 тысяч рублей и материального вреда на сумму более 2 тысяч рублей.



Братский городской суд удовлетворил иск частично, с виновного лица взыскана сумма морального вреда в размере 25 тысяч рублей и более 2 тысяч рублей материального вреда.

