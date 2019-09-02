Всего за неделю было зарегистрировано девять лесных пожаров
За прошедшую неделю в Бурятии тушили девять лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила около 971 га.
1 сентября был обнаружен один лесной пожар, который возник из-за сухой грозы, площадью 3 га в Забайкальском национальном парке. Ещё один очаг действовал в Баргузинском заповеднике. Общая площадь лесных пожаров в заповедниках составила около 10 га. Также проводились работы по дотушиванию локализованного очага в Заиграевском районе.
За сутки на тушении задействовано 52 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников.
По состоянию на утро 2 сентября лесной пожар в Заиграевском районе ликвидирован. Работы по тушению пожаров в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике продолжаются.
Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» одна термоточка в Северо-Байкальском районе в зоне контроля на площади 91 га. Очаг находится в горной труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.
- Всего с начала пожароопасного сезона, в республике зарегистрировано 589 лесных пожаров общей площадью около 266 тыс. га За аналогичный период 2018 года было зарегистрировано 356 лесных пожаров на общей площади более 24 тыс га, - сообщил и.о. руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
В Бурятии действуют лесные пожары в нацпарке и заповеднике
Происшествия, Фото:
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