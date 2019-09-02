Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон
Утром 12 июня улан-удэнец украл игровую приставку марки «Sony PlayStation 4» стоимостью 23 990 рублей из компьютерного клуба. Вор спрятал приставку под мастерку.
В ходе следствия игровая приставка была возвращена владелице игрового клуба.
- 20 августа Советским районным судом уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон, по основанию, поскольку горожанин ранее не судим, совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, примирился с потерпевшей и загладил причинённый вред, - сообщили в пресс-службе Советского суда.
Постановление не вступило в законную силу.
Улан-удэнец украл из компьютерного клуба PlayStation
Происшествия, Фото:
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