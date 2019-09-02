В Забайкалье пятилетний ребёнок упал с лошади в реке и утонул

Дедушка с внуком переправлялись через реку, чтобы найти скот



31 августа в реке Борзя в районе села Акурай Борзинского района Забайкальского утонул пятилетний мальчик. По данному факту проводится доследственная проверка.



В тот день днём 56-летний мужчина вместе с пятилетним внуком верхом на лошади поехал искать скот. При переправе через реку в нескольких километрах от села ребёнок упал с лошади. Мужчина в течение двух часов искал внука самостоятельно, а затем вернулся в село.



К поискам ребёнка подключились сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС. Утром 1 сентября присоединились волонтеры организации «Поисковый отряд имени Кости Долгова».



Около 9 часов тело мальчика было обнаружено в реке.



Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Также произведён осмотр тела мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

