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В Забайкалье пятилетний ребёнок упал с лошади в реке и утонул

В Забайкалье пятилетний ребёнок упал с лошади в реке и утонул
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Дедушка с внуком переправлялись через реку, чтобы найти скот

31 августа в реке Борзя в районе села Акурай Борзинского района Забайкальского утонул пятилетний мальчик. По данному факту проводится доследственная проверка.

В тот день днём 56-летний мужчина вместе с пятилетним внуком верхом на лошади поехал искать скот. При переправе через реку в нескольких километрах от села ребёнок упал с лошади. Мужчина в течение двух часов искал внука самостоятельно, а затем вернулся в село.

К поискам ребёнка подключились сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС. Утром 1 сентября присоединились волонтеры организации «Поисковый отряд имени Кости Долгова».

Около 9 часов тело мальчика было обнаружено в реке.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Также произведён осмотр тела мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
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