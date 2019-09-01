В Бурятии горели две бани

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Возгорания случились в разных районах республики



За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 7 пожаров, 4 из которых произошли в районах республики.



В селе Хоринск Хоринского района горела баня. На момент прибытия пожарного расчёта горела наружная стена строения. В результате пожара повреждена наружная стена бани на площади 2 квадратных метра. Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования.



Еще одна баня стала объектом пожара в посёлке Таксимо Муйского района. Огонь повредил строение изнутри, а также крышу. Причиной пожара, предположительно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.



По причине неосторожного обращения с огнём горело сено открытого хранения в Бичурском районе и мусора в Курумканском районе, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

