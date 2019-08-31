В бурятском заповеднике тушат лесной пожар

За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен один лесной пожар



Он возник из-за сухой грозы в Баргузинском заповеднике. По состоянию на утро 31 августа работы по тушению пожара на площади 3 га продолжаются, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



На тушении работало 27 человек из числа лесной охраны и лесопользователей, задействовано 5 единиц лесопожарной техники.



- Кроме того, в Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» одна термоточка в Северо-Байкальском районе в зоне контроля на общей площади около 91 га. Очаг находится в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.



В Бурятии действует особый противопожарный режим.



При обнаружении очагов возгорания следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.



