В Бурятии выпавший из печи уголёк едва не уничтожил дом

Хозяйка дома не закрыла дверцу печи



30 августа в посёлке Николаевский Тарбагатайского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных было небольшое задымление в доме. Владелица жилья эвакуировалась самостоятельно, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



В ликвидации возгорания были задействованы двое пожарных, один член добровольной пожарной команды сельского поселения «Заводское» и две единицы техники. Огонь удалось вовремя остановить, он повредил кухню.



Вероятно, причиной пожара стало то, что при топке женщина не закрыла дверцу печи. От выпавшего горящего уголька, несмотря на наличие предтопочного листа возник пожар.



Всего 30 августа в Бурятии зарегистрировано 6 пожаров, 3 из которых произошли в районах республики. Так, в селе Курумкан вследствие неосторожного обращения с огнём загорелся мусор на свалке. На момент прибытия пожарного расчёта горели твёрдые бытовые отходы на площади 400 кв.



