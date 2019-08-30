Двое забайкальцев напали на мужчину с фальшивым пистолетом

У потерпевшего отняли 51 тысячу рублей



В октябре 2018 года двое жителей города Борзя Забайкальского края находились в кафе «Байкал». Им стало известно, что у одного из посетителей имеются деньги на банковской карте и они напали на мужчину.



Угрожая ему макетом пистолета, преступники отняли у него 51 тысячу рублей.



В ходе расследования они добровольно написали явки с повинной. В судебном заседании свою вину признали частично.



Суд назначил им наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.





