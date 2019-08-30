У потерпевшего отняли 51 тысячу рублей
В октябре 2018 года двое жителей города Борзя Забайкальского края находились в кафе «Байкал». Им стало известно, что у одного из посетителей имеются деньги на банковской карте и они напали на мужчину.
Угрожая ему макетом пистолета, преступники отняли у него 51 тысячу рублей.
В ходе расследования они добровольно написали явки с повинной. В судебном заседании свою вину признали частично.
Суд назначил им наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Двое забайкальцев напали на мужчину с фальшивым пистолетом
Происшествия, Фото:
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