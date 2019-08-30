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Двое забайкальцев напали на мужчину с фальшивым пистолетом

Двое забайкальцев напали на мужчину с фальшивым пистолетом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У потерпевшего отняли 51 тысячу рублей

В октябре 2018 года двое жителей города Борзя Забайкальского края находились в кафе «Байкал». Им стало известно, что у одного из посетителей имеются деньги на банковской карте и они напали на мужчину.

Угрожая ему макетом пистолета, преступники отняли у него 51 тысячу рублей.

В ходе расследования они добровольно написали явки с повинной. В судебном заседании свою вину признали частично.

Суд назначил им наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.


разбойное нападение
 
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