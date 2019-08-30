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В Бурятии потушили один лесной пожар

В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В двух районах республики и Улан-Удэ действует 3 класс пожарной опасности

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили один лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём и несоблюдения правил пожарной безопасности.

На тушении работало 19 человек лесной охраны и лесопользователей, задействовано 4 единицы лесопожарной техники.

На утро 30 августа пожар ликвидирован на площади 1,2 га.

В Бичурском, Закаменском районах и Улан-Удэ действует 3 класс пожарной опасности, сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Также в ведомстве напоминают о правилах пожарной безопасности. В лесу запрещено бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло, в том числе стеклянные бутылки и банки, разводить костры, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
лесные пожары
 
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