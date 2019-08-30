В двух районах республики и Улан-Удэ действует 3 класс пожарной опасности
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили один лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём и несоблюдения правил пожарной безопасности.
На тушении работало 19 человек лесной охраны и лесопользователей, задействовано 4 единицы лесопожарной техники.
На утро 30 августа пожар ликвидирован на площади 1,2 га.
В Бичурском, Закаменском районах и Улан-Удэ действует 3 класс пожарной опасности, сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Также в ведомстве напоминают о правилах пожарной безопасности. В лесу запрещено бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло, в том числе стеклянные бутылки и банки, разводить костры, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В двух районах республики и Улан-Удэ действует 3 класс пожарной опасности
Улан-удэнца осудили за сбыт поддельных купюр
В Иркутске осудили ОПГ автоугонщиков, которые сбывали машины в Бурятии
Он поручил отправить имущество предприятия в другой регион
В Забайкалье избили и ограбили пенсионерку в собственном доме
Смертность от отравлений алкоголем в Бурятии намного выше, чем в среднем по стране
Водитель иномарки скрылся с места ДТП, потому что у него «болела бочина»
Загорелась кладовая в многоэтажке
Неизвестно, сколько времени собака провела под землей
Воры проникли в помещение через запасной выход
Детям не разрешили покрасить велосипед, и они изрисовали памятник
Однако в больнице девушка не стала сообщать место покупки фастфуда
Мужчина неоднократно нарушал предписанные обязательства
Мужчина угнал мотоцикл у своей знакомой
Мужчина, убивший коллегу деревянным бруском, убежал