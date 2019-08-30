В Бурятии потушили один лесной пожар

В двух районах республики и Улан-Удэ действует 3 класс пожарной опасности



За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили один лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём и несоблюдения правил пожарной безопасности.



На тушении работало 19 человек лесной охраны и лесопользователей, задействовано 4 единицы лесопожарной техники.



На утро 30 августа пожар ликвидирован на площади 1,2 га.



В Бичурском, Закаменском районах и Улан-Удэ действует 3 класс пожарной опасности, сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Также в ведомстве напоминают о правилах пожарной безопасности. В лесу запрещено бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло, в том числе стеклянные бутылки и банки, разводить костры, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

