В Иркутской области работник ВСЖД нанёс ущерб в 140 тысяч

Он поручил отправить имущество предприятия в другой регион



В январе 2019 года руководитель одного из структурных подразделений ВСЖД в городе Тайшет дал незаконное указание подчинённым работникам отправить товарно-материальные ценности, принадлежащие предприятию, в соседний регион. Там у него имелась договорённость с местным предпринимателем о продаже похищенного. Сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей.



Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Суд учёл полное признание подсудимым своей вины, возмещение причинённого ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

