Неизвестно, сколько времени собака провела под землей
Недавно иркутские спасатели нашли в Тулуне собаку, которая была долгое время замурована в люке под землей, сообщают «Вести-Иркутск».
Во время разбора завалов бульдозером рабочие сняли слой земли, под которым был коллектор. Тогда они услышали стоны, оказалось, там была собака. Вполне возможно, животное попало в люк ещё во время паводка.
-Когда спасатели подняли собаку из люка, она еле ходила, едва могла стоять на лапах и была сильно истощена. Спасатели вызвали ветеринаров, которые забрали измученное животное, - уточняет «Вести-Иркутск»
В Тулуне спасатели нашли замурованную в люке собаку
Происшествия, Фото:
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