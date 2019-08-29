В Тулуне спасатели нашли замурованную в люке собаку

Неизвестно, сколько времени собака провела под землей



Недавно иркутские спасатели нашли в Тулуне собаку, которая была долгое время замурована в люке под землей, сообщают «Вести-Иркутск».



Во время разбора завалов бульдозером рабочие сняли слой земли, под которым был коллектор. Тогда они услышали стоны, оказалось, там была собака. Вполне возможно, животное попало в люк ещё во время паводка.



-Когда спасатели подняли собаку из люка, она еле ходила, едва могла стоять на лапах и была сильно истощена. Спасатели вызвали ветеринаров, которые забрали измученное животное, - уточняет «Вести-Иркутск»

