Мужчина угнал мотоцикл у своей знакомой
Вечером жительница посёлка Олентуй Карымского района Забайкалья обратилась в полицию с заявлением об угоне мотоцикла «ИЖ Планета-5». Накануне у женщины были гости, после ухода которых и пропал мотоцикл.
По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый знакомый женщины. Выяснилось, что после распития алкогольных напитков, он угнал мотоцикл, чтобы доехать до своего дома в посёлок Карымское.
По факту угона возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Пьяный забайкалец угнал мотоцикл, чтобы доехать до дома
Происшествия, Фото:
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