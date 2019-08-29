Пьяный забайкалец угнал мотоцикл, чтобы доехать до дома

Мужчина угнал мотоцикл у своей знакомой



Вечером жительница посёлка Олентуй Карымского района Забайкалья обратилась в полицию с заявлением об угоне мотоцикла «ИЖ Планета-5». Накануне у женщины были гости, после ухода которых и пропал мотоцикл.



По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый знакомый женщины. Выяснилось, что после распития алкогольных напитков, он угнал мотоцикл, чтобы доехать до своего дома в посёлок Карымское.



По факту угона возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

