В Иркутской области продавец мебельного магазина присвоила почти полмиллиона

Она давала покупателям реквизиты своего счёта



В Аларском районе Иркутской области продавец в мебельном магазине два месяца давала покупателям реквизиты своего личного счёта для перевода денег в счет погашения кредита. Во время ревизии выяснилось, что таким образом клиенты перевели продавщице 485 тысяч рублей. Директор мебельного магазина обратился в суд с иском о взыскании денег, который был удовлетворён.



Судебный пристав разъяснил женщине, что в случае неисполнения решения суда к ней могут быть применены меры принудительного характера, в том числе арест имущества.



Осознав всю серьёзность своего положения, женщина сразу же оплатила 240 тысяч рублей в счет погашения задолженности. Оставшуюся сумму внесла через три дня, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Иркутской области.



