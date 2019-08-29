Она давала покупателям реквизиты своего счёта
В Аларском районе Иркутской области продавец в мебельном магазине два месяца давала покупателям реквизиты своего личного счёта для перевода денег в счет погашения кредита. Во время ревизии выяснилось, что таким образом клиенты перевели продавщице 485 тысяч рублей. Директор мебельного магазина обратился в суд с иском о взыскании денег, который был удовлетворён.
Судебный пристав разъяснил женщине, что в случае неисполнения решения суда к ней могут быть применены меры принудительного характера, в том числе арест имущества.
Осознав всю серьёзность своего положения, женщина сразу же оплатила 240 тысяч рублей в счет погашения задолженности. Оставшуюся сумму внесла через три дня, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Иркутской области.
В Иркутской области продавец мебельного магазина присвоила почти полмиллиона
Происшествия, Фото:
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