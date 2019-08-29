Он купил билет на непроверенном интернет-сайте
В полицию обратился житель забайкальского посёлка Кокуй и сообщил о хищении 37 тысяч рублей. Мужчина в поисках электронных авиабилетов до Москвы зашёл на один из интернет-сайтов и, выбрав самые недорогие билеты, оплатил покупку со своей банковской карты. Позже ему пришло смс-сообщение о том, что покупка аннулирована, при этом деньги на карту не вернулись.
В этот же день в полицию обратился читинец и сообщил о незаконном списании с карты 216 тысяч рублей. Накануне мужчине позвонил неизвестный и, представившись работником службы безопасности банка, сообщил о подозрительных транзакциях по карте.
Чтобы предотвратить операции, лжеспециалист предложил заблокировать карту, потребовав для этого ее номер, код с обратной стороны и пароли из смс-сообщений. Выполнив требования злоумышленников, читинец лишился денежных средств.
Аналогичным способом мошенники обманули и читинку, похитив с её карты 66 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец стал жертвой мошенников, покупая билеты до Москвы
Происшествия, Фото:
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