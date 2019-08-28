В Забайкалье горняка будут судить за смерть двух шахтёров

Шахтеры погибли из-за отравления вредными газами



В Забайкальском крае следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника подземного участка АО «Ново-Широкинский рудник». Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.



25 января этого года в одном из штреков шахты АО «Ново-Широкинский рудник» двое работников предприятия, 22-летний рабочий шахты и 25-летняя девушка-маркшейдер погибли из-за отравления вредными газами.



Накануне в горной выработке производились взрывные работы, из-за чего штрек шахты был сильно загазован. Несмотря на наличие явных признаков нарушения правил безопасности, начальник участка не предпринял мер к организации необходимой вентиляции, а также не запретил доступ людей в опасный участок, что привело к гибели работников.



Обвиняемый в настоящее время уволен. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

