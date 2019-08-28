Читинец, продавая дом, перевёл мошеннице 107 тысяч

В Забайкалье накануне восемь человек пострадали от мошенников



В минувший вторник в полицию обратились восемь забайкальцев с сообщениями о хищениях денежных средств с банковских карт. Так, 68-летний читинец лишился 107 тысяч рублей. Накануне пенсионер разместил на сайте «Авито» объявление о продаже дачного дома. Ему позвонила женщина и, высказав желание купить дачу, предложила перевести предоплату.



Незнакомка назвала мужчине номер банковского счёта, с которого он по её просьбе, в отделении банка перевёл 107 тысяч рублей на свою карту. А затем, разговаривая с ней по телефону, и выполняя её указания, перевел деньги на счёт, указанный мошенницей.



Только придя домой, пенсионер понял, что в банке снял деньги со своего же счёта и перевёл их незнакомке.



Кроме того, в полицию поступило несколько заявлений о хищении денег с карт под предлогом прекращения подозрительных транзакций. Жителям Читы, Хилокского и Петровск-Забайкальского районов, клиентам одного и того же банка, поступили звонки якобы от службы безопасности банка с сообщением о подозрительной операции.



Чтобы прекратить незаконное списание денег, злоумышленники попросили назвать номер карты, дату выпуска и код, расположенный на оборотной стороне. В результате мошенники получили доступ к электронным счетам и совершили кражи денег в сумме от 10 до 27 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

