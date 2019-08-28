В Чите лжепокупатель угнал иномарку

Владелец машины разрешил потенциальному покупателю сесть за руль



В Чите в отдел полиции поступило заявление об угоне машины «Тойота-Чайзер». Накануне мужчина разместил объявление о продаже иномарки и, встретившись с потенциальным покупателем, предоставил ему возможность осмотреть автомобиль и сесть за руль.



«Покупатель» воспользовался тем, что владелец машины остался на улице, и скрылся на машине.



Сотрудники полиции установили 27-летнего, ранее судимого за аналогичное преступление, подозреваемого. Его доставили в отдел полиции. Автомобиль обнаружили в 30 километрах от Читы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

