В Забайкалье бывший агроном НИИ подозревается в получении взяток

По версии следствия, он получил взятки в общей сумме свыше 150 тысяч рублей



В Забайкальском крае возбуждено пять уголовных дел в отношении бывшего агронома Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений. Мужчина подозревается в получении взяток должностным лицом за незаконные действия.



По версии следствия, в период 2018-2019 годов подозреваемый получил от представителя коммерческих организаций взятки в общей сумме свыше 150 тысяч рублей. Он получил деньги за подтверждение заявленного объёма пиломатериалов, подлежащих перемещению через таможенную границу, без фактического выезда на место, осмотра отгружаемой подкарантинной продукции, отбора её образцов для проведения лабораторной экспертизы.



Расследование уголовных дел продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

