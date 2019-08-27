В Улан-Удэ горел нежилой дом

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём



За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано три пожара, один из них в Улан-Удэ. Пострадавших нет. В столице республики огнеборцы выезжали на тушение частного нежилого дома в Октябрьском районе.



Сообщение поступило на пульт пожарной охраны вчера вечером. На момент прибытия первого подразделения горели пристрой и крыша дома. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.



Также из-за неосторожного обращения с огнём пожарные привлекались к ликвидации загорания мусора в Северобайкальске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

