Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём
За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано три пожара, один из них в Улан-Удэ. Пострадавших нет. В столице республики огнеборцы выезжали на тушение частного нежилого дома в Октябрьском районе.
Сообщение поступило на пульт пожарной охраны вчера вечером. На момент прибытия первого подразделения горели пристрой и крыша дома. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
Также из-за неосторожного обращения с огнём пожарные привлекались к ликвидации загорания мусора в Северобайкальске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
В Улан-Удэ горел нежилой дом
Происшествия, Фото:
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