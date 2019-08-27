В Бурятии под видом легальной рубки уничтожили лес на 10 миллионов

В Бурятии полицейские завершили расследование в отношении предпринимателя из Баргузинского района. Мужчина организовал незаконную рубку леса.









- Они все живут в Баргузинском районе, их деятельность вплотную связана с заготовкой древесины. Непосредственным организатором является предприниматель, который длительное время занимался законной заготовкой леса, у него были разрешающие документы лесхозов. В какой-то момент мужчина посчитал, что доход, который он получает от легальной деятельности, ему не достаточен. Поэтому вместе с законной заготовкой древесины, он привлёк двух граждан, и они вместе начали рубить деревья, которые не были предназначены для этого, - рассказал заместитель начальника следственной части СУ МВД по Бурятии Дмитрий Загузин.









Следователи МВД по Бурятии возбудили 6 уголовных дел по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», которые были объединены в одно производство. На данный момент дела переданы в Баргузинский районный суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы и штраф от 300 до 500 тысяч рублей.











<br />

Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали группу «чёрных» лесорубов на месте преступления. У задержанных были изъяты грузовые и легковые автомобили, четыре бензопилы и заготовленная древесина.Правоохранители установили, что рубка леса велась под видом законной. Задержанные изготовили специальное приспособление для клеймения деревьев.Преступная группа состояла из трёх жителей Баргузинского района, в возрасте от 27 до 39 лет. Двое из них родственники. Помимо этого, обвиняемые привлекали и других людей для работы в лесу.Согласно справке республиканского агентства лесного хозяйства, ущерб, нанесённый злоумышленниками, составил более 10 миллионов рублей.