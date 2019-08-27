Один раз грабитель нанёс женщине несколько ударов ножом
Летом 2018 года мужчина совершал нападения на женщин на территории центрального парка Иркутска. Угрожая ножом, мужчина забирал все ценные вещи и скрывался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
12 июля в парке он напал на женщину, которая гуляла с ребёнком. Грабитель пытался отобрать у неё сумку, однако молодая мама дала отпор. В результате преступник нанёс женщине несколько ударов ножом. Ей удалось выжить за счёт своевременного оказания медицинской помощи.
Нападавшему 30 лет, ранее он был неоднократно судим.
Он признан виновным в грабеже, совершённом с угрозой применения насилия, разбое и покушении на убийство.
По уголовному делу допрошено более 30 человек, проведено свыше 10 судебных экспертиз. Установлено, что от действий обвиняемого пострадали четыре человека. Материалы уголовного дела насчитывали 11 томов.
Октябрьский районный суд Иркутска отправил мужчину в колонию на 13 лет.
Иркутянину дали 13 лет за нападения на женщин в парке
Происшествия, Фото:
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