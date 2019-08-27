За прошедшие сутки лесные пожары в республики не тушили
За прошедшие сутки в Бурятии работы по тушению пожаров не проводились. Однако на всей территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
По состоянию на утро 27 августа, в Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» одна термоточка в Северо-Байкальском районе в зоне контроля на площади 4 108 га. Пожар возник из-за сухой грозы, он находится в горной труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.
В Бурятии действует один пожар в горах
Происшествия, Фото:
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