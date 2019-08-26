Поиски до сих пор не увенчались успехом
В Улан-Удэ продолжаются поиски утонувшей на прошлой неделе женщины.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 19 августа на реке Уда со стороны улицы Трубачеева утонула женщина.
Поиски до сих пор не дали результатов. Работы продолжатся сегодня, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ неделю ищут тело утонувшей женщины
Происшествия, Фото:
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