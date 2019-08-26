Девушка хотела купить у аферистки из Владивостока шубу
В Забайкальском крае осудят 21-летнюю жительницу Владивостока. Она обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба.
По версии следствия, в феврале 2018 года девушка на личной странице в социальной сети «Инстаграм» разместила фиктивное объявление о продаже шубы из меха чернобурки, которая у неё фактически отсутствовала.
Заинтересовавшись объявлением, к ней обратилась жительница Читы и согласилась купить шубу по предоплате, ожидая дальнейшей её переправки транспортной компанией. Она перевела жительнице Владивостока 17,5 тысяч рублей. После чего обвиняемая в течение месяца придумывала различные отговорки, а затем перестала выходить на связь.
- В ходе предварительного расследования обвиняемая полностью признала свою вину и добровольно возместила причинённый потерпевшей ущерб, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
23 августа уголовное дело направлено для рассмотрения в Ингодинский районный суд Читы.
Читинка перевела мошеннице 17,5 тысяч
Происшествия, Фото:
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