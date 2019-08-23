Он ранее судим за имущественные преступления
В Чите по горячим следам раскрыли грабеж, совершённый в салоне сотовой связи.
В минувший четверг в полицию поступило сообщение о грабеже в салоне сотовой связи. Неизвестный под предлогом покупки мобильного устройства отвлёк продавца и стащил лежащий на прилавке новый смартфон стоимостью 27 тысяч рублей.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские составили ориентировку на подозреваемого. Его приметы были переданы наружным нарядам полиции. В результате сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний читинец, который ранее был судим за имущественные преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Сейчас принимаются меры по изъятию телефона. Также задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец отвлёк продавца и стащил смартфон с прилавка
Происшествия, Фото:
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