Жительница Иркутской области отсудила 276 тысяч за разбитую машину

Департамент жилищной политики и городского хозяйства Усть-Илимска возместит ущерб



Жительница города Усть-Илимск взыскала с департамента жилищной политики и городского хозяйства местной администрации материальный ущерб и компенсацию за свой разбитый автомобиль.



ДТП произошло в августе 2018 года в районе дома № 32 по проспекту Дружбы Народов в Усть-Илимске. Автомобиль «Тойота Пассо» наехал левым колесом на люк ливневой канализации и провалился в сток, затем опрокинулся на левый бок, впоследствии на крышу. В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, причинившие лёгкий вред здоровью. От серьёзных травм её спасли сработавшие подушки безопасности.



В результате перевертывания автомобиль получил значительные повреждения, по заключению эксперта, восстановлению не подлежал.



В судебном заседании истец просила взыскать с ответчика 276 227 рублей. Представитель департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации Усть-Илимска исковые требования не признал, считая, что ДТП произошло из-за технического состояния автомашины.



Исковые требования суд удовлетворил в полном объёме и взыскал с департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации Усть-Илимска 276 227 рублей.



Ответчик не согласился с решением суда. В настоящее время гражданское дело находится на рассмотрении в апелляционной инстанции Иркутского областного суда. В законную силу решение не вступило, сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.



