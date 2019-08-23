 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Августа

22 Августа

Популярное

Жительница Иркутской области отсудила 276 тысяч за разбитую машину

Жительница Иркутской области отсудила 276 тысяч за разбитую машину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Департамент жилищной политики и городского хозяйства Усть-Илимска возместит ущерб

Жительница города Усть-Илимск взыскала с департамента жилищной политики и городского хозяйства местной администрации материальный ущерб и компенсацию за свой разбитый автомобиль.

ДТП произошло в августе 2018 года в районе дома № 32 по проспекту Дружбы Народов в Усть-Илимске. Автомобиль «Тойота Пассо» наехал левым колесом на люк ливневой канализации и провалился в сток, затем опрокинулся на левый бок, впоследствии на крышу. В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, причинившие лёгкий вред здоровью. От серьёзных травм её спасли сработавшие подушки безопасности.

В результате перевертывания автомобиль получил значительные повреждения, по заключению эксперта, восстановлению не подлежал.

В судебном заседании истец просила взыскать с ответчика 276 227 рублей. Представитель департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации Усть-Илимска исковые требования не признал, считая, что ДТП произошло из-за технического состояния автомашины.

Исковые требования суд удовлетворил в полном объёме и взыскал с департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации Усть-Илимска 276 227 рублей.

Ответчик не согласился с решением суда. В настоящее время гражданское дело находится на рассмотрении в апелляционной инстанции Иркутского областного суда. В законную силу решение не вступило, сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.

суд компенсация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Иркутской области отсудила 276 тысяч за разбитую машину
Жительница Иркутской области отсудила 276 тысяч за разбитую машину
Происшествия, 23.08.2019
Департамент жилищной политики и городского хозяйства Усть-Илимска возместит ущерб
В Забайкалье гражданин КНР предложил взятку в тысячу рублей
В Забайкалье гражданин КНР предложил взятку в тысячу рублей
Происшествия, 23.08.2019
Денежное вознаграждение мужчина предложил полицейскому
В Бурятии капитан побил прапорщика
В Бурятии капитан побил прапорщика
Происшествия, 23.08.2019
Гарнизонный военный суд учёл раскаяние офицера
В Иркутской области убийцу приговорили к 9 годам
В Иркутской области убийцу приговорили к 9 годам
Происшествия, 23.08.2019
Он сжёг тело погибшего в погребе сарая
В Бурятии жестоко расправились с мужчиной
В Бурятии жестоко расправились с мужчиной
Происшествия, 23.08.2019
На теле погибшего обнаружено множество ножевых ранений
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона
Происшествия, 23.08.2019
Телефон был оставлен в уборной увеселительного заведения
Иркутянка доверилась обольстительному мошеннику
Иркутянка доверилась обольстительному мошеннику
Происшествия, 23.08.2019
Она перевела аферисту 65 тысяч рублей
В Бурятии мошенница пряталась от суда
В Бурятии мошенница пряталась от суда
Происшествия, 23.08.2019
Женщину заключили под стражу  
Житель Бурятии украл у пенсионерки банки с краской
Житель Бурятии украл у пенсионерки банки с краской
Происшествия, 23.08.2019
Мужчина воспользовался отсутствием пожилой женщины дома
Житель Иркутской области убил двух человек
Житель Иркутской области убил двух человек
Происшествия, 23.08.2019
Во время застолья между ними вспыхнул конфликт  
В Забайкалье чиновник обвиняется в хищении 1,5 млн рублей
В Забайкалье чиновник обвиняется в хищении 1,5 млн рублей
Происшествия, 23.08.2019
Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег
В пригороде Улан-Удэ обнаружили бешеную собаку
В пригороде Улан-Удэ обнаружили бешеную собаку
Происшествия, 23.08.2019
Около трёх недель назад там же была обнаружена лиса с бешенством  
Житель Бурятии пилил деревья возле своего села
Житель Бурятии пилил деревья возле своего села
Происшествия, 23.08.2019
Мужчина не работает, ранее судим за незаконную рубку

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^