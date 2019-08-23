Департамент жилищной политики и городского хозяйства Усть-Илимска возместит ущерб
Жительница города Усть-Илимск взыскала с департамента жилищной политики и городского хозяйства местной администрации материальный ущерб и компенсацию за свой разбитый автомобиль.
ДТП произошло в августе 2018 года в районе дома № 32 по проспекту Дружбы Народов в Усть-Илимске. Автомобиль «Тойота Пассо» наехал левым колесом на люк ливневой канализации и провалился в сток, затем опрокинулся на левый бок, впоследствии на крышу. В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, причинившие лёгкий вред здоровью. От серьёзных травм её спасли сработавшие подушки безопасности.
В результате перевертывания автомобиль получил значительные повреждения, по заключению эксперта, восстановлению не подлежал.
В судебном заседании истец просила взыскать с ответчика 276 227 рублей. Представитель департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации Усть-Илимска исковые требования не признал, считая, что ДТП произошло из-за технического состояния автомашины.
Исковые требования суд удовлетворил в полном объёме и взыскал с департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации Усть-Илимска 276 227 рублей.
Ответчик не согласился с решением суда. В настоящее время гражданское дело находится на рассмотрении в апелляционной инстанции Иркутского областного суда. В законную силу решение не вступило, сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.
Жительница Иркутской области отсудила 276 тысяч за разбитую машину
Происшествия, Фото:
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