В Бурятии капитан побил прапорщика

Гарнизонный военный суд учёл раскаяние офицера



Военнослужащего из войсковой части 69647 из Кяхты, по званию капитана по, суд признал виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.



В январе 2019 году капитан в помещении канцелярии разведывательной роты войсковой части высказал претензии прапорщику. Офицер остался недоволен низкой исполнительностью прапорщика по службе. Он применил к нему удушающий захват, после чего нанёс множество ударов по голове.



- В результате прапорщик получил кровоподтёк левой ушной раковины с неполным разрывом барабанной перепонки, ушиб нижней челюсти, кровоподтёки и ссадины, - уточнили в военном следственном отделе.



На суде капитан раскаялся. Он рассказал, что у него не было умысла нанести вред подчинённому, унизить и оскорбить его честь и достоинство он также не желал.



Кяхтинский гарнизонный военный суд учёл смягчающие вину обстоятельства. Офицер был приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

