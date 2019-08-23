В Бурятии капитан побил прапорщика

Гарнизонный военный суд учёл раскаяние офицера
Военнослужащего из войсковой части 69647 из Кяхты, по званию капитана по, суд признал виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.
В январе 2019 году капитан в помещении канцелярии разведывательной роты войсковой части высказал претензии прапорщику. Офицер остался недоволен низкой исполнительностью прапорщика по службе. Он применил к нему удушающий захват, после чего нанёс множество ударов по голове.
- В результате прапорщик получил кровоподтёк левой ушной раковины с неполным разрывом барабанной перепонки, ушиб нижней челюсти, кровоподтёки и ссадины, - уточнили в военном следственном отделе.
На суде капитан раскаялся. Он рассказал, что у него не было умысла нанести вред подчинённому, унизить и оскорбить его честь и достоинство он также не желал.
Кяхтинский гарнизонный военный суд учёл смягчающие вину обстоятельства. Офицер был приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
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Происшествия, Фото:
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