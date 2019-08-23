В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона

Телефон был оставлен в уборной увеселительного заведения
Накануне вечером в управление МВД России по Улан-Удэ обратилась горожанка с заявлением о краже сотового телефона. Девушка сообщила, что оставила смартфон в уборной одного из увеселительных заведений города. Ущерб составил 13 600 рублей.
В краже телефона подозревается женщина европейской внешности, на вид 45-50 лет, плотного телосложения, волосы светлые, короткие.
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
При наличии информации о личности разыскиваемой либо её местонахождении жителей просят сообщить в полицию по телефонам: 29-58-73, 29-58-02 или 102.
Телефон был оставлен в уборной увеселительного заведения
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