Возбуждено уголовное дело
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 33-летнего не работающего улан-удэнца. У него изъято 160 граммов марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.
Кроме того, мужчина привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КРФобАП за потребление наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ у прохожего изъяли марихуану
Происшествия, Фото:
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