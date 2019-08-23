В Улан-Удэ у прохожего изъяли марихуану

Возбуждено уголовное дело



Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 33-летнего не работающего улан-удэнца. У него изъято 160 граммов марихуаны.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.



Кроме того, мужчина привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КРФобАП за потребление наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



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