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В Улан-Удэ у прохожего изъяли марихуану

В Улан-Удэ у прохожего изъяли марихуану
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возбуждено уголовное дело

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 33-летнего не работающего улан-удэнца. У него изъято 160 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.

Кроме того, мужчина привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КРФобАП за потребление наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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