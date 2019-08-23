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Улан-удэнка попросила телефон позвонить и уехала с ним

Улан-удэнка попросила телефон позвонить и уехала с ним
Происшествия, 
Она обманула мужчину на остановке

36-летнего жителя Иволгинского района Бурятии заявил в полицию о краже. На улице, неподалёку от остановки, малознакомая женщина украла у него телефон.

Девушка попросила сотовый, чтобы позвонить, но так и не вернула. Забрав мобильный, она уехала на маршрутке.

Полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя улан-удэнка. В настоящее время она привлекается к уголовной ответственности за кражу на территории Октябрьского района.

За краже возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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