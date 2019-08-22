Улан-удэнец нашёл в канаве мину

Бдительный прохожий увидел мину возле АЗС
Сегодня около 3 часов дня в Улан-Удэ бдительный мужчина обнаружил мину в канаве возле АЗС в микрорайоне Загорск. Мужчина не растерялся и сразу же сообщил в полицию. Сотрудники МВД и Росгвардии незамедлительно оцепили место происшествия.
Для осмотра опасной находки прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН.
По результатам осмотра было установлено, что это учебная противотанковая мина, со следами коррозии. Она не содержит взрывчатых веществ, поэтому для жителей близлежащих домов никакой опасности не представляет.
Опасная находка была изъята специалистами-взрывотехниками для дальнейшей утилизации на специальном полигоне, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Сегодня утром на территории новосибирского аэродрома Толмачево и в зоне подхода наблюдался густой туман
Новогодние последствия – два года колонии
Он вёл себя неадекватно
Убийцы бурятского борца подавали апелляцию в Верховный суд России
Он забирал деньги, документы и вещи
Накануне в Бурятии сгорела баня
Ему грозит срок до двух лет лишения свободы
К наградам представят двух погибших пилотов, а также выживших стюардессу и пилота
Пытавшийся спасти мужчину его коллега упал с большой высоты
Собака по кличке Цаца привела полицейских на берег реки, где хранились украденные вещи
Авиация МЧС доставила пожарных на север Бурятии
На этот раз он ехал на мопеде
Оружие передано в полицию
Велосипедист скончался на месте
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности