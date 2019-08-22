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Улан-удэнец нашёл в канаве мину

Улан-удэнец нашёл в канаве мину
Происшествия,  Фото:Росгвардия
Бдительный прохожий увидел мину возле АЗС

Сегодня около 3 часов дня в Улан-Удэ бдительный мужчина обнаружил мину в канаве возле АЗС в микрорайоне Загорск. Мужчина не растерялся и сразу же сообщил в полицию. Сотрудники МВД и Росгвардии незамедлительно оцепили место происшествия.



Для осмотра опасной находки прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН.

По результатам осмотра было установлено, что это учебная противотанковая мина, со следами коррозии. Она не содержит взрывчатых веществ, поэтому для жителей близлежащих домов никакой опасности не представляет.

Опасная находка была изъята специалистами-взрывотехниками для дальнейшей утилизации на специальном полигоне, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


Росгвардия
 
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