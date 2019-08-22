Улан-удэнец нашёл в канаве мину

Сегодня около 3 часов дня в Улан-Удэ бдительный мужчина обнаружил мину в канаве возле АЗС в микрорайоне Загорск. Мужчина не растерялся и сразу же сообщил в полицию. Сотрудники МВД и Росгвардии незамедлительно оцепили место происшествия.











Опасная находка была изъята специалистами-взрывотехниками для дальнейшей утилизации на специальном полигоне, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.











Для осмотра опасной находки прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН.По результатам осмотра было установлено, что это учебная противотанковая мина, со следами коррозии. Она не содержит взрывчатых веществ, поэтому для жителей близлежащих домов никакой опасности не представляет.