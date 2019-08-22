Сегодня утром на территории новосибирского аэродрома Толмачево и в зоне подхода наблюдался густой туман
Минимальная видимость составляла всего 50 метров. Более 15 самолётов были отправлены на запасные аэродромы в соседние города, сообщает «Российская газета».
- Рейсы из Ларнаки, Якутска, Хабаровска, Красноярска, Сургута и Улан-Удэ находятся на запасном аэродроме в Томске, - сообщает официальный сайт Толмачево.
Несколько самолётов также были отправлены на запасные аэродромы в Омске и Барнауле.
Рейс из Улан-Удэ не смог приземлиться в Новосибирске
Происшествия, Фото:
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