Рейс из Улан-Удэ не смог приземлиться в Новосибирске

Сегодня утром на территории новосибирского аэродрома Толмачево и в зоне подхода наблюдался густой туман



Минимальная видимость составляла всего 50 метров. Более 15 самолётов были отправлены на запасные аэродромы в соседние города, сообщает «Российская газета».



- Рейсы из Ларнаки, Якутска, Хабаровска, Красноярска, Сургута и Улан-Удэ находятся на запасном аэродроме в Томске, - сообщает официальный сайт Толмачево.



Несколько самолётов также были отправлены на запасные аэродромы в Омске и Барнауле.





